HOUSTON, TEXAS — Reynaldo Avalos Sr. falleció el 6 de junio de 2020 en Houston. Nació el 25 de abril de 1937 en Brownsville, TX. Vivió en Chicago, IL., y luego se mudó a Houston, TX. Le preceden en la muerte sus padres Roberto Sr. y Tiola Avalos y sus hermanos Alberto, Enrique, Daniel, Roberto Jr. y Valentín Avalos. Le sobreviven su esposa Otila Minerva Avalos; hermanos David Antonio y Ernesto Avalos; hermanas Rosalinda Hernández, Gloria Tiola Medrano y Leonor Esmeralda Wickenhofer; los niños Aida Marie Blanco, Reynaldo Jr y Nastaran Avalos y Sylvia y William Robinson; los nietos Salvador Jr. David Daniel y Alejandro Blanco, Layla y Emiliano Avalos. William Vicente y Kathryn Morgan Robinson; la bisnieta Aliyah Joyce Blanco y numerosas sobrinas y sobrinos. Alberto Avalos fue miembro por mucho tiempo de la Legión Americana Puesto 472 y también miembro del destacamento del Cuerpo de Marines. Él se retiró del Servicio Postal de los Estados Unidos con más de 37 años de servicio. Se graduó de McCormick College en Chicago, IL y recibió una licenciatura de la Universidad de Houston. Todos le extrañarán mucho. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

