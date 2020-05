Posted:

María del Socorro Reyna Garza recibió la llamada de nuestro Señor al Cielo en su residencia en Brownsville, Texas, el 30 de abril de 2020. Nació el 15 de enero de 1939 en Brownsville, Texas, hijo de Catarina Zamora y Federico Reyna. Fue criada por Maria Z. Troncoso y Juan A. Troncoso. Se casó con el amor de su vida Rafael Garza Garza y estuvo casada durante 50 años. Socorro era una devota esposa, madre, abuela, bisabuela, tía, madrina, hermana y amiga. Ella siempre veía lo bueno en los demás y se preocupaba por todos los que conocía. Socorro se graduó de Brownsville High School en mayo de 1960. Ella fue una gran trabajadora y empleada de la compañía McNair durante 11 años y dedicó 25 años de servicio a la compañía Levi Strauss. Socorro fue un miembro activo de la iglesia en Primera Iglesia Presbiteriana Mexicana. Socorro amaba a su familia y era uno de cada nueve hermanos y hermanas. Le preceden en la muerte sus padres biológicos Catarina Zamora y Federico Reyna. Sus padres que la criaron Maróa Z. Troncoso y Juan A. Troncoso. Sus hermanos: Leonarda Ochoa, Guillermo Zamora, Adán Troncoso, María Luisa Velasco y Juan Murillo. Así como su nieto mayor, Homero Buitron III. Quedan para atesorar su memoria su esposo Rafael Garza Garza, sus hijas: Ivonne Garza, Irán Garza y Dalinda T. Buitron (Homero). Sus nietos: Rafael Garza Garza, Rafael Buitron (Rosy) y Javier Ochoa. Sus bisnietas: Gabriela Buitron, Leyla G. Buitron y Sofia V. Buitron. También le sobreviven sus hermanos: Albina García, Conrado Troncoso (Guillermina) y Mike Murillo (Esperanza). Los portadores del féretro son Rafael Buitron, Homero Buitron Jr., José Garza Jr., Javier Ochoa, Johnny Infante, Ricardo Longoria Jr., Jorge Mascorro y Zenon Perales. Los servicios son los siguientes: el martes 5 de mayo de 2020 habrá una visita desde la 1 p.m. a las 9 p.m. con un servicio de oración a las 7 p.m. en Funeraria del Angel Buena Vista en 125 McDavitt Blvd. en este momento se permitirán grupos rotativos de 35 en la funeraria. Los servicios de la iglesia se llevarán a cabo a las 10 a.m. del miércoles 6 de mayo en Primera Iglesia Presbiteriana en 616 East Jefferson, seguido del entierro en Rose Lawn Memorial Gardens en 4464 Old Porl Isabel Rd. Funeral. Los arreglos han sido confiados al cuidado de la Funeraria Del Angel Buena Vista, 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX., (956) 541 5400, Dignity Memorial Provider. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, May 18, 2020 1:23 pm.