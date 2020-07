REV. EDGAR A. KRUEGER

El reverendo Edgar A. Krueger, Edinburg, de 89 años, falleció pacíficamente el lunes 22 de junio de 2020 en su residencia, rodeado de su familia.

El reverendo Krueger nació en Wakarusa, Indiana, el 27 de diciembre de 1930, hijo de un predicador. Se graduó de Elmhurst College y Eden Theological Seminary. Después del ministerio de la iglesia por varios años, dejó el púlpito para concentrarse en impactar directamente y mejorar la vida de aquellos que están oprimidos e infrarrepresentados en la sociedad.

En sus 60 años de trabajo, la cantidad de vidas que tocó, cada una individualmente, se mide en miles.

Fue misionero de la pobreza azotada en Honduras en los años cincuenta y sesenta; él, junto con su esposa Ninfa, y junto a César Chávez, organizaron en Texas a trabajadores agrícolas y California en los años sesenta y setenta; trasladó a su familia a Chile en 1975, poco después de que Augusto Pinochet subiera al poder, para satisfacer las necesidades de las personas que viven con miedo bajo esa sangrienta dictadura; y desde fines de la década de 1970 hasta algunos años antes de su muerte, con su automóvil como oficina, organizó a los trabajadores de base en las fábricas de maquiladoras en el lado mexicano de la frontera de nuestra nación. Con los trabajadores ganando solo unos pocos dólares por día por trabajos cansados y a menudo peligrosos, el Rev. Krueger hizo muchos viajes por semana a través de la frontera para educarlos sobre sus derechos bajo la ley mexicana en un esfuerzo por ayudarlos a lograr mejores salarios y un trabajo mejor y condiciones más seguras.

Los esfuerzos del reverendo Krueger han valido la pena. Ha sido reconocido internacionalmente e incluido prominentemente en innumerables revistas, artículos y libros, incluyendo Cutting For Sign de William Langewiesche, Shadows in the Valley de Frank A. Kostyu, Boom, Bust, Exodus de Chad Broughton, y solo este mes, Cult de gloria: The Bold and Brutal History of the Texas Rangers por Doug Swanson, entre otros.

El reverendo Krueger recibió numerosos premios por su trabajo, incluido el Premio de Derechos Civiles Henry B. González del Proyecto de Derechos Civiles de Texas y el Premio honorífico de La Unión del Pueblo Entero de César Chávez, entre otros.

Ser arrestado en numerosas ocasiones por protestas pacíficas, amenazar su vida por sacudir el bote y nunca decir “no” a alguien indefenso y necesitado fueron todos lso días de trabajo para el reverendo Krueger. Él trabajó incansablemente los siete días de la semana para personas que apenas conocía, pero tampoco perdió de vista su más localizada misión de ser un hijo, hermano, esposo y padre amoroso y afectuoso. Muchos le extrañarán profundamente, pero su legado se celebrará durante muchos años.

Al Rev. Krueger le preceden en la muerte sus padres, Meta y Joseph Krueger; los hermanos Ruth Fischer, Herb Krueger, Selma Banman y David Krueger; y sus hijas Linda Krueger y Roslind Krueger. Al reverendo Krueger le sobreviven su esposa, Ninfa Ochoa Krueger; hijos David Allen Krueger, David E. Krueger, Douglas Krueger (Jocelyn Wulf), John Krueger y Daniel Krueger (Lauren Krueger); nietos Gwendolyn Krueger, Jennifer Krueger, Derek Krueger, Devin Krueger, Wyatt Krueger y Grace Krueger; y hermano Sam Krueger.

La visita se llevará a cabo de 3 a 6 pm el viernes 26 de junio de 2020 en Memorial Funeral Home, 208 E. Canton en Edinburg. Se requerirán mascarillas protectoras y se procederá al distanciamiento social. La familia planea un servicio memorial en honor de su vida para una fecha posterior, cuando grandes grupos pueden reunirse de manera segura. Por fvor, póngase en contacto con edgar.krueger.legacy @ gmail.com para mantenerse informado de los futuros planes y enviar condolencias y recuerdos sobre el Rev. Krueger.