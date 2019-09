RAYMOND MUSIQUE CORTEZ

Posted:

Nuestro querido padre entró a la vida eterna para estar con sus padres el 18 de septiembre de 2019. Raymond era artista, bromista, crítico de alimentos y defensor de los animales. Quedan para atesorar su memoria su hija Cyndi Cortez García, hijo Reymundo Ramírez Cortez III, hija Marie Christine Cortez, mejor amigo peludo Max Cortez, nietos : Tres Garcia, Sonni Cortez, Sophia Garcia, Maximus Cortez, hermanos : Richard Cortez y Marcelo Cortez. Ejercerán como portadores del féretro Reymundo Ramirez Cortez III, Richard Cortez, Marcelo Cortez, Richard Camarillo, Michael Camarillo, Edward Camarillo, Guillermo Gomez, Frank Vela, y Mark Cheramie. El funeral tuvo lugar el viernes 20 de septiembre de 2019 desde 10:00 am hasta 12:00 am con el Rosario a las 7:00 pm en Funeraria Del Angel Buena Vista. La Misa, el sábado 21 de septiembre de 2019 a las 10:00 am en St. Joseph Catholic Church seguido de los servicios del sepelio en Buena Vista Burial Park. Los servicios funerarios han sido confiados al cuidado de la Funeraria Del Angel Buena Vista 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX. 9565415400 Dignity Memorial Provider. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

