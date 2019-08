Posted:

RAY CONTRERAS de Brownsville fue a casa para estar con su Padre Celestial el miércoles 14 de agosto de 2019, en su residencia rodeado de su amada familia. Esperando a Ray con los brazos abiertos, estaban sus padres, Cleotilde A. y Jesús Contreras; y sus hermanos: Ricardo “Rico”, Dora y su esposo Claudio González, Mary Lou y su esposo Juan Meave y Robert A. Contreras. A Ray le sobreviven su hijo, Jeffrey Ray Contreras; una hija, Ángela (Arturo) Contreras García y 5 nietos: Samantha Contreras, Alyssa, Audrey, Abriana y Arturo Jr. “A.J.” García. Ray también será extrañado por su compañera de toda la vida, Mary Lou Bewley; sus hermanos: Mary Alice (Ignacio +) Magana, Carmen (Rudy +) Soliz, Minerva (Charles) Baker, Gloria (Frank) Contreras, Christina (Juan) García, Mindy (Robert) Yzaguirre y Rubén (Terry) Contreras; 2 cuñadas, Bertha y Minnie Contreras junto con numerosas sobrinas, sobrinos y otros familiares. El funeral comenzará hoy domingo 18 de agosto de 2019 a partir de las 5 p.m. a las 9 p.m. en la funeraria Darling Mouser con un servicio de Rosario a las 7:00 p.m. La misa fúnebre se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en la Iglesia Católica de San Lucas el lunes 19 de agosto de 2019. Los servicios de sepelio seguirán en Rose Lawn Memorial Gardens. Los miembros de la familia tienen el honor de servir como portadores del féretro. El VFW Post 2035 llevará a cabo honores militares en la tumba. Puede ver el obituario y el tributo en video, firmar el libro de visitas y enviar sus mensajes de condolencias en línea a la familia Contreras en www.darlingmouser.com. Los arreglos se han encomendado a Darling Mouser Funeral Home, 945 Palm Blvd., Brownsville, TX 78520, 9565467111. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, August 19, 2019 12:54 pm.