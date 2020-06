Posted:

Harlingen - Ramón Barrientos, de 68 años, fue a casa para estar con Su Señor el 31 de mayo de 2020. Le sobreviven su amada esposa, Lori Betz Barrientos; hijo, Donny (Esther) Barrientos; hijas, Bonnie (David) Sterlin, Sunnie Rose Barrientos, Daevonnie Rae Barrientos; 13 nietos y 1 bisnieta. A él también le sobreviven un hermano, una hermana y numerosas sobrinas y sobrinos. Era el alma de la fiesta siempre contando los chistes más divertidos y locos. Su sentido de la moda coincidía con su personalidad colorida. Sus nietos, a quienes disfrutaba mimando, eran su orgullo y alegría. Lo hizo a su manera! La visita comenzará el jueves a la 1:00 PM hasta las 9:00 PM y un servicio de oración será a las 7:00 PM. Los servicios funerarios se llevarán a cabo el viernes 5 de junio de 2020 a las 11:00 a.m. en el Rio Grande Valley State Veteran Cemetery en Mission, bajo los auspicios de American Legion Post # 205. Papá, abuelo, ¡te amaremos para siempre! ¡Fuiste y siempre serás nuestro campeón!

