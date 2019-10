Posted:

Rafael Peña Jr. entró en descanso eterno el sábado 12 de octubre de 2019 en McAllen, Texas. Rafael fue Oficial Federal de CBP durante 15 años y Reserva del Ejército. Un agradecimiento especial a Jaime Nelson, su socio y los oficiales de CBP por cuidarlo siempre. ¡Gracias! Deja para atesorar su memoria a su esposa Liliana Peña, hijos: Rafael Peña III, Ethan Gael Peña, Kriz Alan Peña, madre María F. Peña, hermanos: Manuel Peña, Rolando Peña, Jorge Peña y Juan Carlos Peña. Los portadores del féretro son Rafael Peña III, Ethan Gael Peña, Kriz Alan Peña, Jorge Peña, Manuel Peña, Rolando Peña, Juan Carlos Peña, Carlos Cuéllar, Rubén Gómez y Charles Fattore. Los portadores de honor son Liliana Peña y María F. Peña. La visita comenzará el jueves 17 de octubre de 2019 de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. con un rosario a las 7:00 p.m. en Funeraria del Angel Buena Vista. Habrá una Misa el viernes 17 de octubre de 2019 a las 10:00 a.m. en la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe. Los servicios concluirán después del servicio. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX. (956) 554-15400 Dignity Memorial Provider. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, October 23, 2019 1:01 pm.