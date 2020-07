Posted:

BROWNSVILLE — Prudencio Alberto “Beto” Leal, conocido por todos sus seres queridos como Beto, falleció pacíficamente en su casa el sábado 20 de junio de 2020. Beto tenía 84 años. Sirvió con orgullo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la Base de la Fuerza Aérea Carswell en Fort Worth, Texas, donde conoció a su difunta esposa Weare Uclee “Georgia” Brannon Leal. Fue dado de baja honorablemente en 1957. Beto estaba orgulloso de graduarse de la Universidad Pan American de Brownsville, y siempre enfatizó la importancia de la educación para sus hijos. Trabajó en la Autoridad de Vivienda del Condado de Cameron durante 23 años como contador. Beto era muy cercano a su familia y le encantaba reunirse en todas las fiestas y ocasiones especiales. Él y sus hermanos se reunían a menudo e iban a pescar, cazar o jugar al póker. Le precedieron en la muerte su esposa, Georgia Leal; su nieto, Jesús “Jesse” Reyna Jr.; sus padres Melquiades y Gertrudes Leal; y sus hermanos: Tomasa (+Raúl) Martínez, Teresa (+ Melchor) Rodríguez, Aurora (+ Justo) Cavazos, Juan (+ Helen) Leal, Miguel (+ María) Leal, Tomas (+ Yolanda) Leal y Pablo Leal. Le sobreviven siete hijos: Linda (Chuy) Reyna, Brenda Leal, Janet (Chester) Leal González, Theresa (René) Villafuerte, Norma (José) Atkinson, Alberto (Yvonne) Leal, Roberto (Thelma) Leal; 17 nietos: Jennifer Reyna, Gerardo Jaramillo, Gilberto Jaramillo, Tanya Jaramillo, Vanessa Gonzalez, Victoria Gonzalez, Victor Gonzalez, Rene Leal Villafuerte, Kacey Villafuerte, Ryan Leal Villafuerte, Amanda Atkinson, Jose Atkinson Jr., Alyssa Atkinson, Alberto Leal Jr., Marcus Leal, Giovanna Leal, Jadizvette Leal y 17 bisnietos. También le sobreviven su cuñada Felicitas “Lita” Leal, así como numerosas sobrinas y sobrinos. La familia Leal recibirá visitas de 5:30 p.m. a 9 p.m. el martes 23 de junio de 2020, con un Santo Rosario recitado a las 7 p.m. en la Iglesia Católica de Santa María, en 1914 Bernard Road en Brownsville, Texas. Las visitas continuarán el miércoles 24 de junio de 2020 en la Iglesia Católica de Santa María de 12 del mediodía a 1:00 p.m. con una misa de resurrección que comienza a la 1:00 p.m. Los servicios de compromiso seguirán en Buena Vista Burial Park en Brownsville. Los honores militares se llevarán a cabo en la tumba V.F.W. Post #2035 de Brownsville. Debido a las restricciones actuales, este establecimiento seguirá el límite de ocupación del 50% y todas las personas deberán instituir distanciamiento social de un espacio mínimo de 6 pies de distancia. Todas las personas deben usar cubre bocas o máscaras. (Puede incluir pañuelos o revestimientos faciales cosidos o de tela). Honrados por servir como portadores de féretro están René Leal Villafuerte, Ryan Leal Villafuerte, Gerardo Jaramillo, Gilberto Jaramillo, José Atkinson Jr., Alberto Leal Jr., Marcus Leal y Víctor González. Un agradecimiento especial a todos los proveedores de atención médica que cuidaron tan maravillosamente a Beto y le brindaron la atención que necesitaba. Nos gustaría agradecer especialmente al Dr. Reddy, el Dr. Asase, el Dr. Ayala y el Dr. Habet, y Bee First Hospice. Puede enviar sus condolencias o firmar el libro de visitas en garzamemorialfh.com Arreglos funerarios son confiados al cuidado de Garza Memorial Funeral Home, en 1025 East Jackson St., Brownsville, TX 78520 (956) 542-5511. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 6:27 pm.