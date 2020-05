PISCINA GUADALUPE RODRIGUEZ

Posted:

BROWNSVILLE - Guadalupe Rodríguez Poole fue la primera de tres hijos nacidos de Antonia Suárez y Merced Rodríguez el 22 de abril de 1935. Una hija mayor en todos los sentidos, dejó la escuela después de su segundo año para trabajar en campos cercanos en el área de Brownsville para ayudar a su madre y a sus dos hermanos menores después de la muerte de su padre en 1943. Lupe vivió una vida de gran bendición porque confiaba en Aquel con quien caminaba, Jesucristo. Con un firme entendimiento de su gracia, ella eligió mirar el bien en los demás y eligió el camino del perdón. Su fe en Dios sería el ancla de su vida. El honor que le dio a sus padres sería recompensado según lo prometido en las Escrituras, aunque no se dio cuenta en ese momento. Dios siempre bendijo en lo que Lupe puso su mano. Ella sabía cómo trabajar, y sabía cómo dar. Tenía una extraña habilidad para no convertir nada en algo grandioso, ya sea una comida que preparó para los muchos que alimentó a lo largo de los años o su talento para obtener ganancias en sus negocios de antigüedades y coleccionables. Sabia con sus ganancias, cosió al ministerio, salvó y dio. Debido a que ella y su esposo entendieron el principio de mayordomía, que nació en la lucha, ella vivió una vida de abundancia. En 1955, se casó con Doine Henry “Don” Poole, a quien conoció durante su asignación en la Base de la Fuerza Aérea de Harlingen. Incapaces de casarse en su iglesia local debido al sesgo de su familia hacia su cultura, optaron por una ceremonia con un Juez de Paz local y se casaron en la Biblioteca de la Escuela Primaria Villa Nueva en Brownsville e hicieron su primer hogar en Harlingen. Su compromiso, para sorpresa de sus respectivas familias, floreció desde el momento en que recién se casaron adolescentes durante más de sesenta y tres años y produjo cuatro hijos vivos, Bill, Jim, Ruth y Michael. Pero lo más importante, a través de pruebas y triunfos, su unión perduró. Ellos atribuyeron su éxito no solo a su amor mutuo y su compromiso con sus votos, sino a su fundación en Jesús. Él fue el pegamento que los mantuvo unidos en todas las circunstancias. Don y Lupe vivieron la vida militar: trasladar a su familia a menudo y dejar rastros de recuerdos felices y amistades forjadas en tiempos de guerra y paz. Esposa militar con un gran respeto por los Estados Unidos, consideraba un privilegio, de alguna manera, servirlo. En sus años formativos, y durante toda su vida, ella infundió amor a Dios, la familia y el país en sus hijos. Después de su vida en el ejército, Lupe trabajó durante veinte años en las tiendas Walmart en Laredo y Brownsville; sus años allí la llevarían a una relación con Sam Walton, el fundador de la compañía, y al comienzo de un ministerio de ayuda entre el departamento de reclamos de la tienda y las muchas colonias pobres que viven en México. Su amor por dar a los pobres y a varios ministerios que apoyaban a los orfanatos y a los desfavorecidos era de gran importancia para ella. Si dar y servir son regalos, ella poseía cada uno. También le dio el regalo de la alegría que se encontró en su amor por vivir una vida simple, jugar juegos con sus nietos, bailar en la cocina con los amores de su vida y escuchar el culto de sus nietos en la sala de estar. Lupe apreciaba la vida con la familia. En su fallecimiento, aquellos que realmente la conocen, reconocen que un poderoso roble ha caído, pero sus raíces viven en aquellos en quienes ella influyó. Estos incluyen a sus hermanos, Cora, Nena, Rachel, Robert y Juan; su nuera que amaba, Barbara y Peggy; sus queridos nietos y sus cónyuges Brianna (Greg), Beth (Mike), Tony (Isabel), Marissa (Tige), Lauren, Josiah (Karen); y cada uno de sus hijos los trece bisnietos que adoraba y la esperanza de los que vendrían. Precedida en la muerte por su esposo, sus padres, su hermana, Virginia, y sus hermanos, Genaro y José Luis, reconocemos que ella no nos extraña, ni quiere regresar a esta tierra. En cambio, en gloria, se regocija hoy con el Dios a quien le dio su vida, y corre y baila nuevamente con Don, el bisnieto que no conoció ni sostuvo, Noah, y el hijo de su vientre que nunca conoció. Lupe está sanada y en casa con el Padre. Y todo esta bien. Se llevará a cabo un servicio conmemorativo para Lupita en Vineyard Church Brownsville, en 1225 Mackintosh Dr., viernes 22 de mayo de 2020, 11:00 am. RSVP Para mantener los protocolos de distanciamiento social, llame para reservar su espacio. (956) 554-9020 o (956) 543-4912. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

