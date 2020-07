PILAR G. ‘PILO’ ALMAZÁN

Posted:

BROWNSVILLE — “Pilo” de Brownsville, falleció el sábado 27 de junio de 2020 en el Valley Baptist Medical Center de Brownsville. Fue camarero durante más de 15 años en el New Rising Sun. A Pilo le gustaba arreglar autos, cocinar y pasar tiempo con familiares y amigos. Le encantaba bromear y hacer reír a familiares y amigos. Le preceden en la muerte sus padres: José Ángel y Lucía G. Almazán; Hermanos: José A. Almazán Jr., Isidoro Almazán, Noe Almazán, Marcelino Almazán y Juan Almazán. Le sobreviven su querida esposa de los 21 años, Delma Almazán. Sus hijos: Flor Estella Almazán, Lucía Magdalena Almazán, Cindy (Rubén) Ruiz, Dena (Damián) Ortiz; sus hermanos : María A. (Aurelio) Vázquez, Lali Gaza, Guadalupe (Janie) Almazán, Virginia A. (Rumualdo) Sandoval. 14 nietos y numerosos sobrinos y sobrinas a quienes amaba mucho. La visita se llevará a cabo el lunes 6 de julio de 2020 a las 6:00 p.m. con un servicio memorial a las 7:00 p.m. en la Capilla Garza Memorial Funeral Home. Debido a la actual situación de pandemia de COVID-19, tenemos un límite de 40 personas solo para la familia inmediata. La transmisión en vivo estará disponible el lunes a las 7:00 p.m., en www.garzamemorialfh.com Usted puede enviar sus condolencias y/o firmar el libro de visitas de at garzamemorialfh.com Los arreglos han sido confiados al cuidado de Garza Memorial Funeral Home, 1025 E. Jackson St. Brownsville, TX. (956) 542 5511. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

