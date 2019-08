PHILLIP LEE YOUNG

Posted:

SAN ANTONIO Phillip L. Young, de 79 años, falleció de Alzheimer el viernes 24 de mayo, con la familia a su lado. Le sobreviven su esposa, Katherine de casi 47 años; hijo, Jody y esposa Diane, y sus tres hijos; hijo, Eric; y su hija, Karen y su esposo Luke y sus cuatro hijos. También le sobreviven su hermana Jennifer y su esposo Kevin. Phillip nació en Gary, IN, pero creció en St. Albans, WV. Tenía un gran talento y amor por la música, y deleitó al público con su vibráfono desde que era muy joven. Después de obtener su título de Ingeniero Mecánico, comenzó una carrera de 35 años en DuPont. Su entusiasmo por los viajes al extranjero y los parques nacionales fue un regalo especial que le pasó a sus hijos y nietos. Tenía un corazón por servir y estaba muy involucrado con el comité de mantenimiento y el consejo de su iglesia. Sus maneras compasivas dejaron marcas indelebles en todos los que lo conocieron, y los recuerdos de él serán profundamente apreciados por todos. Servicio Memorial: 2 de agosto de 2019, a las 2 p.m. en la Iglesia Luterana de Zion, 9944 Leslie Road, San Antonio, TX 78254. En lugar de flores, por favor envíe sus contribuciones a la Iglesia Luterana de St. Philip en Wilmington, DE 19808.

