Petra S. García murió en paz en su casa rodeada de seres queridos. Petra García fue llamada por nuestro padre celestial después de una batalla contra el cáncer y una vida llena de amor y felicidad.

Petra fue residente de Brownsville, TX toda su vida y trabajó para el Proyecto Comunitario de los Condados de Cameron y Willacy durante 31 años, donde pudo compartir su amistad arrogante o grosero y gran espíritu.

No insistió en su propio camino; no fue irritable ni resentida; no se regocijó en hacer mal, sino que se regocijó con la verdad. Así que ahora permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor; pero el mayor de ellos es el amor.

Petra encarnaba todas estas cualidades al ser una madre, abuela, bisabuela, tatarabuela, hermana, tía y amiga increíble y amorosa. Petra era una mujer fuerte que dedicó su vida a sus hijos y su familia. Petra tenía una fuerte pasión por el amor, la unidad y lo mejor para su familia.

Una de las cualidades más amorosas de Petra era su capacidad de estar siempre disponible para cualquier persona, especialmente su familia. Petra tenía un carácter tan inspirador que podía ver la belleza en todos y dar un pedazo de amor a cualquiera que se encontrara.

Petra amaba el color rojo, la música, el baile, Elvis y los gatos. La hermosa sonrisa y los cálidos abrazos de Petra vivirán para siempre en nuestros recuerdos y nuestros corazones.

Petra ahora estará bailando en el Reino de los Cielos mientras sonríe a todos los que amaba mucho.

A Petra García le sobreviven sus hijos: Johnny (Tina Marie) García, Sylvia (Robert) Treviño, Delia (Frank) Rivera, Rolando García, Melinda Olvera (Jaime Morales), Albert García; hermana, Maria Elvira Hamby, 25 nietos, 36 bisnietos, 2 tataranietos y numerosas sobrinas y sobrinos.

Le preceden en la muerte su esposo; José Zúñiga García, madre Beatriz Cantú, padre, Juan Saldívar y hermanas; Bertha, Tomasa y Beatriz.

Los portadores del féretro serán Robert Treviño, Francisco Rivera III, Joe-James García, Rolando García, Omar Olvera Jr. y Matthew Treviño. Los portadores de féretro honorarios serán Michael Rivera, Zachery García, Kevin Rivera y Kenny Lee Rivera.

La visita se llevará a cabo el domingo 21 de junio de 2020 a las 12 p.m. a las 10 p.m. con un Rosario a las 7 p.m. en Funeraria Del Angel Buena Vista. El Servicio de Capilla comenzará el lunes 22 de junio de 2020 a las 11 a.m. seguido de un entierro en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria Del Angel Buena Vista, 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX., (956) 541 5400, Proveedor de Dignity Memorial.