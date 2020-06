Posted:

PEDRO T. ““PETE”“ BLANCO, Brownsville “Pete” falleció el lunes 1 de junio de 2020 en el Hospital Solara rodeado de su amada familia en Brownsville. Al Sr. Blanco le gustaba jugar a bolos, cazar, pescar y jugar al póker con sus amigos. Él fue árbitro en Brownsville de la Softball Pony League muchos años. Él trabajó en el hotel Fort Brown durante 10 años y luego trabajó durante 20 años para el Condado de Cameron y se retiró como Superintendente de Mantenimiento. Fue miembro de la Iglesia Católica Cristo Rey y sirvió como acomodador ex miembro del Lion Club de Southmost. ÉL amaba a su hija, donde la guiaba jugando baloncesto. Ahora ella es una entrenadora de baloncesto donde él siempre la miraba y nunca se perdía sus juegos y estaba muy orgulloso de ella. Le precedieron en la muerte sus padres, Jesús y Francisca Torres Blanco; hijo, Feggie Blanco; 2 hermanos, Johnny y Albert Blanco, y 1 hermana, Dominga Martínez. Al Sr. Blanco le sobreviven su amada esposa de 42 años, Adela P. Blanco; su amada hija Erika (Víctor) Casados; 3 hijos, Pete Blanco Jr., John Joe Blanco y Jessie Blanco; varios nietos y varios bisnietos, incluidos Vero, Rosie, Nicole Blanco y su mejor amigo R.J. ; 2 hermanas, Joyce y Christina Blanco, y 1 hermano, León Blanco. La visita se llevará a cabo a partir de las 4:00 p.m. a las 9:00 p.m. con un Santo Rosario a las 7:00 p.m. el miércoles 3 de junio de 2020 en Garza Memorial Funeral Home. La misa fúnebre se llevará a cabo a las 10:00 a.m. del jueves 04 de junio de 2020 en la Iglesia Católica Christ the King. El sepelio seguirá en Rose Lawn Memorial Gardens. Los portadores del féretro serán Víctor Casados, Nick González, Roy Blanco, Frank Gracia, Arnoldo Salinas y Arnold Martínez. Debido a las restricciones actuales, este establecimiento seguirá el límite de ocupación del 25% de 50 personas o menos y todas las personas deberán establecer distanciamiento social de un espacio mínimo de 6 pies de distancia. Todas las personas deben usar cubrebocas o cubrir su rostro. (puede incluir bandanas o pañuelos para la cara cosidos o de tela). Usted puede enviar sus condolencias o firmar el libro de visitas en garzamemorialfh.com Los arreglos han sido confiados a Garza Memorial Funeral Home, 1025 E. Jackson St. Brownsville, TX. (956) 542 5511. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, June 17, 2020 2:17 pm.