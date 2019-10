Posted:

WHITELAW, Wisconsin – Pedro “Peter” Torres, Jr., de 32 años de Whitelaw, WI, falleció pacíficamente en su residencia el domingo 22 de septiembre de 2019 con su esposa y su familia a su lado. Peter nació en Harlingen, Texas, el 2 de agosto de 1987, hijo de Pedro y María “Lupita” (Vásquez) Torres. Se graduó con la clase de 2005 de James Pace High School en Brownsville, Texas, y luego de mudarse a Wisconsin amplió su educación en Lakeshore Technical College en Cleveland. Peter trabajó en el campo de la atención médica durante varios años hasta su enfermedad; más recientemente como Coordinador de la Unidad de Salud en Aurora BayCare Medical Center. El 12 de julio de 2014, se unió en matrimonio con el amor de su vida, Amanda L. Griepentrog en St. Francis of Assisi en Marshall, en Manitowoc. La pareja fue bendecida con “La luz de su vida” con el nacimiento de su hija, Lexie, que nació el 27 de junio de 2015. Peter siempre se apoyó en su fuerte fe y amor por Dios durante este difícil viaje. Peter se mantuvo fuerte durante su enfermedad y luchó hasta el final, todo por sus mujeres, Lexie y Amanda. Cada vez que veía a su hija Lexie o escuchaba su nombre, sus ojos se iluminaban de inmediato. Peter también tenía un gran amor por sus sobrinas y sobrinos, y los trataba como si fueran propios. Le gustaba pasar tiempo con ellos y, por supuesto, mimarlos. También disfrutaba las vacaciones familiares y los momentos que pasaba con el resto de su familia. A Peter le encantaba cocinar y organizar cenas para familiares y amigos; amaba su jardín de flores; bailar; y era un gran amante de los animales. Siempre será extrañado por su amada esposa y cuidadora, Amanda, y su querida hija, Lexie. También le sobreviven sus padres, Pedro y María “Lupita” Torres de Brownsville, Texas; suegro y suegra, Randy y Diane Griepentrog de Whitelaw; una hermana, Roseann (Richard) Flores de Manitowoc, y sus hijos: Richie, Raúl, Reuben y Rihanna; y abuela paterna, Zuelma Torres de Brownsville, Texas. Otros sobrevivientes incluyen a su cuñado; Craig (Dana) Griepentrog de Cato, y sus hijos: Hudson y Olive; amigos especiales que se convirtieron en familia; Lee y Tina Holsen de Manitowoc; sus peludos compañeros, Pickles, Kiki y Trixie; junto con tías, tíos, primos y muchos queridos amigos. Le precedieron en la muerte los abuelos maternos, Faustino R. y Juanita Q. Vásquez; y abuelo paterno, Eduardo Torres. Los servicios funerarios se llevarán a cabo a las 11:00 a.m. del viernes 27 de septiembre de 2019 en St. Francis of Assisi en Marshall, en 1114 South 21st Street, Manitowoc, WI. La misa conmemorativa será concelebrada por el reverendo Richard Klingeisen y el reverendo Douglas LeCaptain. La cremación ya ha tenido lugar. La familia saludará a familiares y amigos en St. Francis of Assisi en Marshall1114 South 21st Street, el jueves 26 de septiembre de 2019 de 3:00 a 7:00 p.m. Las visitas continuarán en la iglesia el viernes por la mañana de 9:00 a 10:45 a.m. Las condolencias en línea se pueden enviar a la familia visitando www.dejamartin.com. En lugar de flores, se establecerá un fondo conmemorativo a nombre de Peter. Deja & Martin Funeral Chapels, en 1506 18th Street, Two Rivers, WI, está ayudando a la familia con los arreglos del funeral. La familia Torres desea agradecer a los muchos amigos, la familia extendida y la comunidad por el amor y apoyo durante la batalla de 18 meses de Peter contra el cáncer. El apoyo ha sido abrumador. La familia también quisiera expresar su sincero agradecimiento a todo el personal del Centro de Cáncer Vince Lombardi de Two Rivers y al personal del Hospital de Oncología Froedtert de Milwaukee por la maravillosa atención y compasión mostrada a Peter. Su amabilidad es muy apreciada. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, October 9, 2019 4:56 pm.