Rancho Viejo — Paula J. Smith nació el 4 de octubre de 1930 en Seminole, Oklahoma. Ella vivió en Dallas durante muchos años y se mudó al Valle del Río Grande hace más de 40 años. Paula fue una exitosa mujer de negocios en el Valle y miembro de la junta del Zoológico Gladys Porter (Valley Zoological Endowment). A ella le sobreviven dos hijos, Deborah Vaquerano y yerno Amilcar y Sharon Kelley Siegel. Su hijo Greg Reid falleció el 27 de mayo de 2019. También le sobreviven tres nietos Matthew Herman, Brandi Dotts y Shannon Temple y tres bisnietos Charlee, Skylie y Mia. Un servicio privado se llevó a cabo el 11 de enero de 2020. Está invitado a firmar el libro de visitas en línea o dejar un recuerdo en www.buckashcraft.com. Los servicios de cremación se han confiados a Buck Ashcraft Funeral Home & Cremation Services.

