Posted:

BROWNSVILLE — Paula (Calderas) Cantú fue a estar con el señor el 16 de abril de 2020. Amada esposa, madre, abuela y bisabuela. Le precedieron en la muerte su esposo Julián Cantú Sr., hijo, Julián Cantú Jr., nieto, James Cantú, bisnieto, Andrew Pinkerton, hermano, Guadalupe Avalos y hermanas, Katarina Fredericks, Magdalena Lara y Anna Parks. Le sobreviven sus hijos, Anabel Pinkerton, Jaime Cantú y Juan J. Cantú (Kathy) y Alicia Rincones (David), nietos, Michael y Mark Pinkerton, Tanya Fuller, Joseph e Isabel Cantú, Kevin Cantú, Wednesday Rincones y bisnietos. Aydee Reyes, Romeo, Levi y Malaki Pinkerton, Genesis Fuller, Camon Davis y varias sobrinas y sobrinos. Debido a la situación actual, COVID19, se realizará un memorial privado a discreción de la familia. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, May 11, 2020 3:51 pm.