AUSTIN, Texas — Patricia Longoria Greenberg entró en descanso eterno el martes 4 de febrero de 2020.

A Patty le precedieron en la muerte Guadalupe y Augustin Martínez, Fidela y Samuel Longoria, Marcia Greenberg, Elia Muniz y Stone Drako Brito.

A Patty le sobreviven su esposo, Michael Greenberg; sus padres, Edna y Samuel Longoria; sus hijos: Sam Brito, Jaime Brito Jr. y Victoria (Raúl) Brito Morales; sus nietos: Heaven Brito y Lucas Alonso Morales; y hermanos: Sandra (Emmanuel) DePau y Glendora Garza y sus queridas tías, Dorothy Martínez y Bonnie Thiel.

La familia empezará a recibir a los amigos a la 1:00 p.m. el sábado 8 de febrero de 2020, con un Servicio de Celebración de la Vida que comenzará a las 3:00 p.m. en la Capilla Este de DarlingMouser Funeral Home, 945 Palm Blvd., Brownsville, Texas78520.

En lugar de flores, la familia solicita que se hagan obsequios conmemorativos a nombre de Patricia a Friendship of Women Inc., 95 E. Price Rd., Suite C, Brownsville, Texas 78521.

Puede conectarse en línea para compartir un recuerdo de Patricia con su familia en www.darlingmouser.com.