OSCAR MARTINEZ

Óscar Martínez, de 65 años entró al eterno descanso el viernes 13 de septiembre de 2019 en Browsnville, Texas. Su esposa, hijos, hermanos y otros familiares y amigos queridos estuvieron con él en sus últimos momentos mientras esperaba su entrada al Reino de Dios. Después de graduarse de la preparatoria Martin en 1972, Óscar sirvió 3 años en el cuerpo de Marines de los Estados Unidos siendo antes, dado de baja honorablemente. Se convirtió en bombero del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Laredo entre 1978 y 1984. La afinidad de Óscar por las matemáticas y la historia le llevó a convertirse en maestro en United High School de Laredo en 1984. También trabajó como agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos estacionado en Imperial Beach, California, de 1985 a 1987. Oscar se retiró después de 32 años de arduo trabajo y dedicación de la Aduana de Protección Fronteriza de los EEUU, clasificado como jefe. Antes de su retiro, realizó una gira de 2 años a Nassau, Bahamas. Se le extrañará mucho y su influencia vivirá en aquellos a los que fue mentor y trabajó al lado. Le preceden en la muerte su abuelo, José Elizondo. Le sobreviven su amada esposa, de 37 años de matrimonio, Brenda Martínez, hija Jennifer (Gerardo) López, hijo Ósca Martínez Jr., su madre Leonor Elizondo Martínez, hermana Yolanda Martínez y hermano Enrique (Blanca) Martínez, así como también numerosos sobrinas sobrinos y otros queridos parientes y amigos. Su familia recibió las condolencias el viernes 20 de septiembre de 2019 desde las 4 p.m. hasta 9 p.m. y se llevó a cabo una Vigilia de los Difuntos a las 7 p.m. Una Santa Misa se celebró a las 9:30 a.m. en San Francisco Javier Catholic Church. Los servicios del sepelio y el entierro, con todos los honores militares, seguirá en Laredo City Cemetery. Puede extender sus condolencias a la familia a través de la página de Internet https://www.hernandezlopezfh. com. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, September 23, 2019 4:10 pm.