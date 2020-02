Posted:

Ofelia D. Cavazos, Brownsville de Brownsville, falleció el miércoles 29 de enero de 2020 en el Valley Baptist Medical Center en Brownsville. La Sra. Cavazos fue miembro durante 57 años de la Iglesia de Templo El Siloe Apostolic Assembly Church. A ella le preceden en la muerte su esposo, José E. Cavazos. A la Sra. Cavazos le sobreviven su hija, Lilia Ruth (J. Ramirez) Cavazos; nietos, Jeanette, Joe L. (Angela Cortez), Andrew y James De Los Reyes; 5 bisnietos. La visita se llevará a cabo desde 12:00 mediodía a 9:00 pm con un servicio de oración a las 7:00 pm el lunes 3 de febrero de 2020 en Garza Memorial Funeral Home. A la visita continuará a las 10:00 am un servicio funerario a 11:00 am el martes, 4 de febrero de 2020 en el Templo El Siloe Apostolic Assembly Church. Seguirá el sepelio en el Buena Vista Burial Park. Puede enviar sus condolencias o firmar el libro de visitas en garzamemorialfh.com. Los arreglos han sido confiados a Garza Memorial Funeral Home, 1025 E. Jackson St. Brownsville, TX. (956) 5425511. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, February 3, 2020 11:24 am.