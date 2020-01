Posted:

BROWNSVILLE — Ninfa S. Nuñez entró al descanso eterno el viernes, 17 de enero de 2020 rodeada por su amada familia a los noventa y cinco años de edad. Ninfa, una residente de toda la vida de Brownsville, Texas, fue muy activa dentro de su comunidad. En la década de 1960, era conocida por avanzar y mejorar el área de Southmost, ayudando a innumerables personas a registrarse para votar por primera vez, incluso participando en la Marcha en Washington, D.C., participando en manifestaciones pacíficas que abogan por una economía equitativa y justa y derechos civiles para todos. Fue instructora voluntaria de ESL, enseñando a muchos el idioma inglés y participó en varias funciones políticas. También fue miembro de Mujer Auxilares del Departamento de Bomberos de la Junta Local 970. A lo largo de los años, trabajó en W.T. Grant, C.R. Anthony Co. y Terry Farris Department Store en el distrito del centro antes de retirarse para pasar más tiempo con su familia. Ninfa era una mujer devota de su fe católica y fue un excelente ejemplo de lo que debería ser un católico, sirviendo como ministra laica, ministra eucarística y educadora del CCD, y voluntaria de San Vicente de Paúl. Fue bautizada, recibió su primera comunión, confirmación y se casó en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Más tarde fue miembro de la Iglesia Católica Cristo Rey durante numerosos años antes de regresar a la Catedral de la Inmaculada Concepción durante los últimos ocho años. Su casa siempre estaba llena de personas que asistían a reuniones sociales y siempre era acogedora para todos. Ninfa siempre será recordada como una persona amable, amorosa y afectuosa que siempre fue alguien que ayudaba a cualquiera que lo necesitara. Le precedieron en la muerte su esposo de muchos años, Manuel Núñez; y por sus padres, Manuel Saldana y Marina Reynaud. A Ninfa le sobreviven sus hijos Mary Alvarez (Pete), Manuel Núñez, Jr. (Mary Helen), Eduardo Núñez (Teresa), Benito Núñez (Gloria), Joe Núñez (María), y Norma Núñez. También le sobreviven sus once nietos, numerosos bisnietos, y miembros de la familia extendida y una gran cantidad de amigos. Las horas de visita se llevarán a cabo hoy domingo 19 de enero de 2020, entre las doce de la tarde y las nueve de la noche, con una recitación del Rosario Sagrado a las siete de la tarde del domingo, dentro de la capilla Oeste de Darling Mouser Funeral Home. La misa fúnebre se celebrará a las diez en punto de la mañana, mañana lunes 20 de enero de 2020 en la histórica Catedral de la Inmaculada Concepción en 1218 E. Jefferson Street, Brownsville, Texas 78520. Los servicios de sepelio seguirán de inmediato en Rose Lawn Memorial Gardens, 4464 Old Port Isabel Road, Brownsville, Texas 78526. Los recuerdos de Ninfa se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerarios personalizados se han confiado al cuidado de Darling Mouser Funeral Home en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 5467111.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, January 27, 2020 11:22 am.