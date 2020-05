Posted:

Moisés Rincón entró en eterno descanso el jueves 30 de abril de 2020 en Brownsville, Texas. A Moisés le precedieron en la muerte su padre Francisco Rincón y su madre Angelina Rincón. Quedan para recordar su memoria su esposa María Guadalupe de Rincón, su hijo Moisés Rincón, su hija María del Carmen Salazar, su hijo Miguel Ángel Rincón, sus nietos: Cindy, Alejandro, Emily, Miguel Antonio, Destiney, Mitika y Mitali. Las visitas se llevarán a cabo el sábado 2 de mayo de 2020 de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. con un rosario a las 7:00 p.m. en Funeraria Del Angel Buena Vista. El servicio de capilla será el domingo 3 de mayo de 2020 a las 11:00 a.m. en Funeraria Del AngelBuena Vista seguido de un entierro en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria Del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, Texas, (956) 541-5400, Dignity Memorial Provider. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, May 18, 2020 1:02 pm.