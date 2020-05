Posted:

SAN BENITO — Minerva “Minnie” Salazar, de 69 años, falleció pacíficamente de esta vida en Comfort House en McAllen, TX. Ella nació en Brownsville, TX el 5 de noviembre de 1950 de Ruben P. e Irene Garza Morales. Minnie se graduó orgullosamente de la escuela secundaria de Brownsville. Antes de su jubilación, trabajaba en el Hospital Arlington Memorial. Minnie era católica de fe y disfrutaba cocinar, jugar a las cartas y le encantaba ver a sus hijos jugar al fútbol. Sus padres y un nieto, Alfredo Arizmendi, III le precedieron en la muerte a Minnie. Quedan para atesorar la memoria de Minnie su amado esposo, Johnny Salazar; hijos, Alfredo (Teresa) Arizmendi, III, Héctor Arizmendi, Robert Arizmendi; nietos, Héctor Arizmendi, Jr., Isabel Arizmendi, Alejandro Arizmendi, Antonio Arizmendi, Leanna Arizmendi, Jesse Arizmendi; bisnietos, Adeleine Rose Arizmendi, Sophia Marie Arizmendi; hermanos, Rubén Morales, Mike Morales, Mario Morales, Carlos Morales; hermana Maricela Morales. La familia desea agradecerle al personal de Comfort House por su cuidado y compasión. La visita será el sábado 9 de mayo de 2020 de 10 a.m. a 9 p.m. en la funeraria San Benito. De acuerdo con los deseos de Minnie, seguirá la cremación. Los arreglos funerarios se han confiado a San Benito Funeral Home, 1400 W. Business 77, San Benito, TX 78586. (956) 361-9192. Le invitamos a compartir sus recuerdos y expresar sus condolencias con la familia en la página de homenaje de Minnie www. sanbenitofuneralhome.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

