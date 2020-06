MIGUEL “MIKE” RINCON TREVIÑO

Posted:

Mike nació el 12 de octubre de 1957 en Brownsville, Texas. Falleció el 11 de junio de 2020 en la comodidad de su hogar rodeado de familiares y seres queridos. A Miguel le sobreviven su esposa Julia Treviño, cuatro hijos: Miguel Treviño, George (Erika) Treviño, Joann (Michael) Colorado, Carlos (Ana) Treviño, 12 nietos, 1 bisnieto, cuatro hermanos y hermanas. Manuela Longoria, Roberto Treviño, Eliseo Saldana, Rachel Saldana y José Solís. Le precedieron su hija, Julia, y Federico Regalado. Sus padres Juan De Dios Treviño y Lucía Rincón Treviño. Hermanos y hermanas: Juan De Dios Treviño, José Ángel Treviño, Bertha Treviño, Arcelia Treviño, José Saldaña, Gilberto Saldaña, Mago Saldaña, Janie Saldaña y María Sánchez. “Mike” fue un devoto padre y abuelo. Le encantaba ir de pesca y le encantaba viajar, “era un gran trabajador”. Le encantaba jugar y siempre ayudaba a los demás. Siempre lo extrañaremos. “Ido a pescar a mejores aguas”. Las visitas se llevarán a cabo el domingo 14 de junio de 2020 de 12:00 pm a 10:00 pm con un servicio de oración a las 7:00 pm en Funeraria Del Angel Buena Vista. El servicio de capilla será el lunes 15 de junio de 2020 a las 9:00 a.m. seguido de un entierro en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria Del Angel Buena Vista, 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX., 956 - 541 - 5400, Dignity Memorial Provider. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, June 24, 2020 5:50 pm.