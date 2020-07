Posted:

PEARLAND — Miguel E. Montalvo Sr. nació en Mercedes, Texas, el 4 de febrero de 1929 y murió pacíficamente el 29 de junio de 2020 a los 91 años. Estaba en su casa rodeado de familiares en Pearland, Texas, donde había residido durante los últimos 5 años con su hija Patricia y su “socio” yerno Javier Lozano. Fue uno de los 4 hijos de Aurora y Miguel Montalvo. Era veterano tanto del Cuerpo de Marines de 1946 a 1948 como de la Fuerza Aérea de 1949 a 1952 donde sirvió durante la Guerra de Corea. Era un hijo amado, hermano, esposo, padre, suegro, abuelo y amigo. Vivió la mayor parte de su vida en Brownsville, Texas, con el amor de su vida, Margarita “Maggie”. Se casaron 56 años antes de la muerte de ella en 2011. Tuvieron 3 hijos, Michael Jr., Patricia “Patty” y Melissa “Missy”. ¡Vivió una vida plena y muy saludable! ¡Siempre decimos que nunca tomó una pastilla hasta que cumplió 85 años! Pasó 37 años con el ferrocarril Missouri Pacific/Union Pacific y se retiró para pasar más tiempo viajando para ver a sus hijos y nietos. Era un hombre activo al aire libre al que le encantaba cazar, pescar y jugar al golf. Pasó muchos años con la Asociación Panamericana de Golf, donde desarrolló amistades de por vida que apreciaba. Hace unas semanas disfrutó del campo de golf con sus nietos y todavía estaba dando consejos. La familia era muy importante para él y finalmente puede reunirse con su esposa Maggie y su hijo Michael. Le precedieron en la muerte su esposa Margarita; su hijo Mike Jr. y su nieta Linda; padres; hermanas: Minerva Rodríguez y Oralia Salinas. Deja atrás a su hija Patricia (Patty), su esposo Javier Lozano, estrellas de rock durante los últimos 5 años que lo cuidaron en su casa y a su hija Melissa (Missy), esposo John Dramberger; nietos: Katherine Dee - Ryan Eaton, Ashley Annie y Javier Michael Lozano, Claire y Jack Dramberger, nuera Linda Montalvo, David y Benny y Krystina. También deja a su hermana, Consuelo M. Getner, y muchas sobrinas y sobrinos. Se realizará una visita de 9 a 11 de la mañana el jueves 2 de julio de 2020, seguida de un servicio a las 11 a.m. en la capilla de Crowder Funeral Home, en 2422 E Broadway Pearland, TX 77581. Portadores de féretro honorarios: Javier Lozano, John Dramberger, Michael Lozano, Jack Dramberger, Joaquín “Jay” Toro Aybar y René Zúñiga. En lugar de flores, la solicitud de Mike fue donar a la Asociación Panamericana de Golf de Brownsville en memoria de Miguel E. Montalvo para que se estableciera una beca a su nombre. Los cheques pueden enviarse por correo a P.O. Box 5013, Brownsville, TX, 78250. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 7:20 pm.