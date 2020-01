Posted:

MAXINE VIOLA GIVERS, residente de toda la vida de Brownsville, Texas, entró en eterno descanso en su residencia el día de Navidad, el miércoles 25 de diciembre de 2019. Tenía noventa y siete años. Maxine fue residente de Brownsville, Texas por más de ochenta años. Junto a su difunto esposo, Charles, fueron propietarios y operaron Economy Furniture Company durante numerosos años. Aunque Maxine tuvo un comienzo tardío en la vida aprendiendo a jugar al golf, se convirtió en una golfista insaciable muy conocida dentro del Brownsville Country Club, ganando con éxito el Campeonato de Golf Femenino quince años seguidos. Siempre será recordada como una mujer trabajadora e independiente, que se preocupaba por los menos afortunados y ayudaba a los necesitados. Su esposo, Charles P. Givers; hermanas, Opal E. Stroman y su esposo Kerman y Charlsie Gillin; hermanos, Delbert Musgrove y su esposa Gwen y Clifford Musgrove, la precedieron en la muerte. Le sobreviven sus sobrinos Wayne Stroman (Kathy), Glenn Stroman (Marty), Robert Gene Stroman (Judy +) y Jack Gillin (Cindy); y miembros de la amplia familia. La hora del entierro se llevará a cabo el lunes 30 de diciembre de 2019 desde la una hasta las dos por la tarde, con un servicio de capilla de DarlingMouser Funeral Home. El sepelio seguirá inmediatamente en el Buena Vista Burial Park, 5 McDavitt Boulevard, Brownsville, Texas 78521. Los recuerdos de Maxine se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerarios personalizados se han confiado al cuidado de la funeraria Darling Mouser en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 5467111. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, January 13, 2020 12:25 pm.