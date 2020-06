Posted:

GOLIAD - Mauryne Hensley Kelly, nacida el 26 de enero de 1923 en Bay City, Texas, se unió a su Padre Celestial el 14 de mayo de 2020. Mauryne se crió en Goliad, Texas, luego se mudó a Brownsville, Texas, y al retirarse regresó a Goliad. Se casó con Joseph Harold Kelly en Rockport, Texas, el 2 de agosto de 1942. Mauryne era conocida como Reno por su familia y amigos más cercanos. Mauryne era un miembro dedicado de su iglesia, First Church of Christ Scientist. Le precedieron en la muerte sus padres, James Madison y Verdie Elizabeth Hensley, su esposo de 60 años Joseph Harold Kelly, su hijo Robert Michael Kelly, sus hermanas Marjorie “Marge” Mueller, Ruth “Peetle” Barnhill, Ruby “BeBe” Bianchi, y hermano Wayne Hensley. Quedan para recordar su memoria sus hijos Pam Kelly Wade de Goliad, Steve (Robbie) Kelly de San Benito, Cecelia Kelly de Goliad y su nuera Jackie Kelly de Whitney; sus nietos April (Scott) Dunning de Fort Worth, Matthew (Jenny) Barker de Austin, Brandt (Theresa) Kelly de Denton, Kelli (Derrick) Johnson de Inez, Courtenay Kelly de San Benito, Meredith (Jerrod) Goff de Fort Worth y Chip (Ashleigh) Chipman de Fort Worth. Además, ella era una bisabuela amorosa para sus queridos bisnietos. También atesoran su memoria sobrinas y sobrinos junto con los miembros de la familia a lo que ella amaba mucho. Todos recordarán y continuarán con su consideración y amor por las generaciones venideras. La familia quiere agradecer a South Texas Hospice of Victoria, Texas, por su amoroso cuidado de nuestra madre. También, un agradecimiento especial al Centro de Compasión Dornburg en Victoria, Texas, por facilitar la transición de sus últimos días. La familia sugiere que en lugar de flores, se hagan donaciones a Hospice of South Texas o al Centro de Compasión Dornburg en Victoria, Texas. En memoria de nuestra mamá, abuela y bisabuela: Proverbios 31:30 - 31 Pero una mujer que teme a Jehová, será alabada. Dadle del fruto de sus manos, Y que sus propias obras la elogien en las puertas. Los pensamientos y recuerdos se pueden compartir en línea en www.gracefuneralhome.net. También puede ver la historia de vida de Mauryne. Arreglos y servicios bajo el cuidado personal de Grace Funeral Homes & Cemeteries. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, June 9, 2020 12:07 pm.