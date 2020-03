BROWNSVILLE — Mary Rose Tarrant, de 91 años, nació de Andrew y Mary Pfieffer en Terre Haute, Indiana, y entró en eterno descanso el martes 3 de marzo de 2020.

Mary Rose era una jardinera experta, especializada en rosas, costurera, cocinera, decoradora de pasteles, y también disfrutaba mucho de los crucigramas como de las imágenes. Un pasatiempo especial que le brindaba horas de diversión era hacer adornos navideños. Estuvo activa en el Club de Leonas en Terre Haute y en Brownsville y fue reconocida con una membresía vitalicia en el Campamento de Leones de Texas para Niños Lisiados en 1984. Trabajó en muchos proyectos con las Hermanas Carmelitas en Terre Haute. Mary Rose trabajó con su esposo en su negocio de pisos residenciales y comerciales en Indiana y en el negocio de construcción de viviendas aquí.

Le precedieron en la muerte sus padres; esposo Joseph; y su hijo menor, Michael.

Le sobreviven sus hijos William (Beth) de Santa Claus, Indiana, Richard (Mary Anne) y su hija Susan de Brownsville; nietos Andrew, Patrick, Lee y Mark; y bisabuelos.

Habrá una misa conmemorativa en Mary, Mother of the Church, en 1914 Barnard Road en Brownsville, Texas, el lunes 16 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m.

Los recuerdos de Mary Rose se pueden compartir en www.darlingmouser.com.

Los arreglos funerarios personalizados se han confiado al cuidado de la funeraria Darling-Mouser en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 546-7111.