MARIO RUBEN VILLARREAL SR.

Mario Rubén Villarreal Sr. de Brownsville, Texas, devoto esposo, padre, abuelo, tío y amigo entró en el descanso eterno el jueves 5 de septiembre de 2019 en su residencia rodeado de su amada familia. Fue precedido en la muerte por su hijo Mario Rubén Villarreal Jr.; hermano Faustino Villarreal Jr. Quedan para atesorar su memoria su esposa Ángeles Villarreal; hijos Anna Villarreal (Marcos) Ricoy, Mary Alice (Jim) Scott, hijo/nieto Ricky (Vanessa) Villarreal; nuera Denise Villarreal; hermanos Licha (Bob) Meehan, Dolores (Eduardo) Stein, Servando (Rachel) Villarreal; nietros Mónica Galván, Felicia Ann Guerra, Damian (Christine) Galván, Layla (Rubén) Treviño, Mario Rubén (Roxy) Villarreal III, y Mark Villarreal y su amado perro Murphy. La familia quisiera agradecer a Safe Haven Hospice, el Dr. Víctor Villarreal, los cuidadores Emily Bustamante, Delia Franco, y su enfermero Juan Segura y al terapeuta Carlos Garza. La Misa Funeral se llevará a cabo a las 10 am el martes 10 de septiembre de 2019 en la Iglesia Catedral de la Inmaculada Concepción. La incineración de cenizas será privada. Los servicios están bajo la guía de Sunset Memorial Funeral Home & Crematory. 657 Springmart Blvd., Brownsville. (956) 3508485 © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

