MARIA L. (VASQUEZ) HOMAIZAD

Posted:

BROWNSVILLE. María L. (Vásquez) Homaizad de Brownsville, Texas, falleció el 6 de febrero de 2020 en Spanish Meadows rodeada de su amada familia. Le precedieron en la muerte sus padres, José María y María R. Vásquez; hermanos Carlos Vásquez Sr., Cruz V. Arroyo y Alfredo Recio. Quedan para atesorar su memoria sus hijos Rosa María, Bernardino y José Manuel; nietos Amanda y Nicolás; yerno Art; hermanos Fredezinda, Carmen y José Roque. A mamá le encantaba hacer rompecabezas, viajar y conocer gente nueva. Ella era única y dejaba una impresión memorable donde quiera que fuera. La visita se llevará a cabo el lunes 10 de febrero de 2020 de 1 a 9 pm con la recitación del Santo Rosario a las 7 pm en Sunset Memorial Funeral Home. El servicio de capilla se llevará a cabo el martes 11 de febrero de 2020 a las 10 am en Sunset Memorial Funeral Home con el entierro a seguir en Rose Lawn Memorial Gardens. Los servicios están bajo la dirección de Sunset Memorial Funeral Home & Crematory Flower Shop. 657 Springmart Blvd., Brownsville. (956) 3508485. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, February 12, 2020 5:00 pm.