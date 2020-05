MARIA E. ZAPATA

Posted:

María E. Zapata entró en descanso eternal el sábado 25 de abril de 2020 en Brownsville, Texas. Le precedieron en la muerte su padre Serafín Zamarrón Hernández, su madre Andrea Gómez de Zamarrón, su esposo Jesús Zapata, sus hijas: Elizbeth Azucena Zapata y Ruby Zapata, y su nieta Elizabeth Roxann Rodríguez. Le sobreviven su hija Araceli Jessica Zapata, nietas: Ruby J. Medina, Joann J. Rodriguez y Karen L. Rodriguez, bisnietos: Armando Medina Jr., Ashely Vianney Medina, Andrew Medina, Angel Medina, Alessandra Gutiérrez, hermanos: Victoria Martínez, Isidro Zamarrón y Rosario Zamarrón. La visita se llevará a cabo el viernes 1 de mayo de 2020 de 12 p.m. a 9 p.m. con un rosario a las 7 p.m. en Funeraria Del Angel Buena Vista. El Servicio de Capilla será el sábado 2 de mayo de 2020 a las 3 p.m. en Funeraria Del Angel Buena Vista seguido de un entierro en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria Del Angel Buena Vista. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, May 18, 2020 1:04 pm.