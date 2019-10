Posted:

BROWNSVILLE. MARIA DEL SOCORRO GARCIA ERICSON falleció el 14 de octubre de 2019 en el Valley Baptist Medical Center. "Mary" nació en Brownsville de Celedonio y Antonia García. Asistió al Convento del Verbo Encarnado y el Santísimo Sacramento, y a las escuelas públicas de Brownsville. Se graduó de la Universidad de Texas en Austin en 1950. Mary trabajó en el sistema de escuelas públicas de Brownsville durante cincuenta años. Ella comenzó a trabajar como maestra en Victoria Heights Elementary. Luego se mudó a Faulk Junior High, donde fue bibliotecaria durante cuarenta y tres años. Fue en Faulk donde conoció a su futuro esposo, James Conrad Ericson, en 1961. Estuvieron casados hasta su muerte en 2016. A Mary le encantaba viajar, cocinar y la jardinería. Ella era conocida por todos por su dulzura y gentileza. María fue precedida en la muerte por sus padres, su esposo y una hermana, Juanita García. Le sobreviven su hijo, James Alreck Ericson, y su hermana, Concepción García. Una misa memorial se llevará a cabo a las 2:00 p.m. el viernes 25 de octubre de 2019 en la Inmaculada Concepción. A la familia le gustaría agradecer especialmente a las damas que la cuidaron tan bien durante los últimos cinco años: Blanca, Queta, Ofelia y Mónica. Los servicios funerarios están bajo la supervisión de los directores funerarios de Delta. (956) 542-2222.

