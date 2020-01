MARIA DEL SOCORRO BUENTELLO VALDEZ

Posted:

María del Socorro Buentello Valdez de Brownsville, TX, se fue a estar con el Señor el viernes 27 de diciembre de 2019 rodeada de su amada familia. María nació el 23 de febrero de 1929 en Matamoros, Tamaulipas MX. Le preceden en la muerte su esposo, Raúl A. Valdez Galindo; dos suegros, Teodulo Molina y Francisco Orozco. A ella le sobreviven un hijo y seis hijas, Catalina, MarÍa Del Socorro “Koko”, Martha, Aminta, Rosario, Raúl y Patricia Valdez Buentello; trece nietos y diez bisnietos. Una misa fúnebre se celebrará a las 6:00 p.m. el lunes 30 de diciembre de 2019 en la Iglesia Católica St. Luke, ubicada en 2800 Rockwell Dr. Brownsville, TX 78521 Los servicios están bajo la dirección de Sunset Memorial Funeral Home. 657 Springmart Blvd., Brownsville. (956) 3508485. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

