MARIA BERTA GUERRERO

María Berta Guerrero entró al descanso eterno el viernes 18 de octubre de 2019 en Brownsville, Texas. Era una amorosa madre dedicada a todos sus hijos, una abuela cariñosa y una esposa amorosa.

Berta es precedida en la muerte por su madre, María Antonia Vásquez. Quedan para atesorar su memoria, su esposo, Roberto Guerrero, 12 hijos: Norma Alicia Guerrero, Roberto Guerrero Jr., Víctor Guerrero, Bertha Angelina Guerrero Martínez, Anna María Guerrero Torres, Miguel Vásquez Guerrero, Oscar Guerrero, María Antonia Guerrero Breaux, David Guerrero , Julie Guerrero Reyes, Edward Eugene Guerrero, Fernando Ulises Guerrero, 27 nietos y 19 bisnietos.

La visita comenzará el martes 22 de octubre de 2019 de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. con un Rosario a las 6:30 p.m. en la Funeraria del Angel Buena Vista. La Misa será el miércoles 23 de octubre de 2019 a las 2:00 p.m. en Our Lady of Good Counsel seguido de un servicio de entierro en Rose Lawn Memorial Gardens.

Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX. 9565415400 Proveedor de Dignity Memorial.