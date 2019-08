MARGAL MILES VICARS

Posted:

BROWNSVILLE Amado padre, abuelo y bisabuelo entró en la gloria de la vida eterna el viernes 31 de mayo de 2019 en Harlingen, Texas. Nació el 13 de marzo de 1926 en Meridian, Texas. Margal es precedido por sus padres, Bertie Mae y Marshall Vicars; su esposa, Sarita Fabra Vicars y su hija, Janice Vicars Verner. Quedan atrás para atesorar eternamente su memoria su hijo, Margal M. Vicars Jr. (Dianne); nieto, Jayson Verner; nieta, Shelly Verner Patman (Jeff) y Greatgrandson, Wright Vicars Patman. Nacido el 13 de marzo de 1926, Margal era la menor de siete hijos, incluidos cuatro hermanos y dos hermanas. Sus padres vendieron su rancho en Meridian, Texas, mudándose a Brownsville en 1927, cuando Margal tenía apenas un año de edad. Su padre compró tierras en la comunidad de El Jardín para comenzar a cultivar la tierra que describió como “el País de Dios”. A la tierna edad de cinco años, su padre falleció dejando a su madre para cuidar a sus siete hijos. En la escuela secundaria, se enfrentó a la tragedia de nuevo cuando la casa de la familia se incendió una noche. Se quedó sin nada más que el mono que llevaba puesto y un solo par de zapatos. La resiliencia de la familia, junto con la generosidad de la comunidad y los empleados del Aeropuerto de Brownsville que habían establecido un fondo de contribución de ayuda, la familia Vicars reconstruyeron sus vidas. Margal creció rápidamente durante estos tiempos difíciles, tomando trabajos ocasionales para ayudar a su Madre a poner comida en la mesa y vestir a la familia. Su primer trabajo de tiempo completo fue como ayudante de autobús en el Hotel El Jardín en el centro de Brownsville, un trabajo que a menudo compartía con cariño con otros cuando recordaba sus primeros años. Después de graduarse de Brownsville High School, se enlistó en la Armada en 1942 sirviendo cuatro años mientras la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin. En un breve viaje a su casa para visitar a su madre, conoció a Sarita Fabra. Los dos comenzaron a enviarse correspondencia a través de cartas compartiendo sus vidas y familias en perspectiva. A su regreso a Brownsville, comenzó su cortejo. Se casaron el 15 de junio de 1947. En el momento de la muerte de Sarita en 2008, ellos habían estado casados durante sesenta y un años como compañeros dinámicos y dedicados de toda la vida, mucho antes de su tiempo navegación del peso de la familia, la paternidad, los negocios, el servicio comunitario y la política municipal. Eran una verdadera historia de amor. Margal o “Vic”, como muchos lo llamaron, tenían un fuerte espíritu empresarial y un gran sentido comercial estableciendo Quality Laundry en Brownsville y el primero en brindar servicios de lavandería profesional a los hoteles de South Padre Island. Su éxito comprobado en los negocios y bienes raíces atrajo la atención de líderes locales y miembros de la comunidad. Más de tres mil residentes de Brownsville firmaron una petición respaldando su candidatura a alcalde. A la edad de veintinueve años, fue elegido alcalde de Brownsville, sirviendo dos mandatos desde 1955 a 1959. Hasta el día de hoy, sigue siendo el más joven en servir en esa posición. A través de su liderazgo cívico, se desempeñó en innumerables proyectos comunitarios, consejos asesores y organizaciones cívicas y caritativas. Durante más de siete décadas, fue firme en su lealtad, amor y dedicación a los ciudadanos de Brownsville, el Condado de Cameron y Texas. Margal cumplió múltiples mandatos designados como Presidente del Comité Demócrata que incluyó a todos los condados del Valle del Río Grande ayudando a redactar e implementar los asuntos legislativos del Estado de Texas que afectan a los ciudadanos y municipios del Valle. En la década de 1970, fue nombrado por el entonces gobernador Preston Smith y fue nombrado nuevamente por el gobernador Dolph Briscoe Jr., quien cumplió catorce años en la Comisión del Buen Vecino que se estableció para mejorar las relaciones públicas internacionales con México. Él y Sarita viajaron extensamente por todo México como embajadores de buena voluntad que se reunieron con funcionarios gubernamentales y ciudadanos. Juntos, Margal y Sarita fueron un equipo ejemplar de dos personas, entusiastas de los voluntarios que a menudo hicieron de su familia un asunto de ayudar a los demás. Ambos pasaron décadas apoyando las iniciativas de la Frontera de México a través de su participación en la organización Charro Days con Margal como Presidente por tres términos. Más tarde ser honrado como miembro de por vida por su servicio. Recordó con cariño cuando era un joven portando el estandarte de su escuela primaria en el primer desfile de Charro Days en 1938. Se desempeñó como Director Ejecutivo del Departamento de Parques del Condado de Cameron y Director Ejecutivo del Distrito de Agua de Port Isabel en sus primeros años, en los cuales fue fundamental para llevar la primera planta de tratamiento de agua que suministra agua dulce a South Padre Island. Después de su retiro, continuó trabajando incansablemente para el proyecto de revitalización del aeropuerto mientras formaba parte de la junta del Comité Asesor del Aeropuerto de Brownsville. Su legado se relacionó con ser un miembro del equipo con otros líderes de Brownsville que traen la primera piscina pública a Dean Porter Park, el primer campo de golf público Port Brown Municipal Golf Course y comprometiéndose en pequeños e innumerables esfuerzos para mejorar la ciudad y los ciudadanos que tanto respetó y amó. Un último logro notable fue liderar el cargo de brindar atención psiquiátrica a Brownsville y al Valle del Río Grande fundando la Fuerza de Tarea de Salud Mental por la cual fue honrado más tarde. La familia desea extender su sincero agradecimiento a Elizabeth Lucio, Lupita González, la enfermera Lisa, el personal de Kindred Hospice y todos los demás cuidadores por la compasión, la amabilidad, la ternura y la dedicación que mostró a Margal en sus últimos años. La familia saludará a los amigos de las 6 p.m. a las 8 p.m. el martes 4 de junio de 2019 con un servicio de oración que se llevará a cabo a las 7:30 p.m. en la Capilla Este de la funeraria Darling Mouser. Los servicios fúnebres se llevarán a cabo a las 10 a.m. del miércoles 5 de junio de 2019 en la Capilla Este de la funeraria Darling Mouser. Luego, se realizará el entierro en Buena Vista Burial Park. Honrados de servir como portadores del féretro serán Charlie Cabler, J. Michael Eckert, Robert “Bobby” Lerma, Billy J. Maxwell, Robert “Bob” Vezzetti y John Wood. Los portadores del féretro honorarios son Danny Butler, Emilio Escobar, Paul Hemphill, el juez Bennie Ochoa, Michael T. Puckett y Jayson Verner. Desde su infancia, Margal fue miembro de la Primera Iglesia Presbiteriana de Brownsville. En lugar de flores, la familia ha solicitado que se hagan memoriales en la Primera Iglesia Presbiteriana, 435 Palm Blvd., Brownsville, Texas 78520. Los arreglos funerarios se han confiado a Darling Mouser Funeral Home. Usted puede expresar sus condolencias a la familia Vicars en línea en www.darlingmouser.com © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, August 19, 2019 1:13 pm.