PORT ISABEL — María Reyes Salinas falleció el domingo 5 de enero de 2020 en Brownsville, Texas.

La visita comenzará el martes 7 de enero de 2020 de 2 p.m. a 4 p.m. en la funeraria Thomae-Garza en San Benito, Texas, y continuará de 6 p.m. a 9 p.m. con un santo rosario a las 7 p.m. en la Iglesia Católica Our Lady Star of the Sea, en 705 S. Longoria St., Port Isabel, Texas.

Una misa fúnebre se llevará a cabo a las 10 a.m. del miércoles 8 de enero de 2020, en la Iglesia Católica Our Lady Star of the Sea siguiendo con el entierro en el Port Isabel City Cemetery.

Puede firmar el libro de visitas en línea y enviar palabras de consuelo o tarjetas de condolencia a la familia de María Reyes Salinas en: www.thomaegarza.com.

Los arreglos funerarios fueron confiados al cuidado de Thomae-Garza Funeral Home and Crematory (956) 399-1331.