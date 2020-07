MARÍA ‘MARY’ BURGOS GARCIA

Posted:

VICTORIA — María “Mary” Burgos García falleció el 22 de junio de 2020. Nació en Brownsville, TX, donde se casó con José G. Burgos y comenzó su familia. La familia se mudó a Victoria, TX en 1970, después de ser ama de casa, comenzó a trabajar para la Tienda Dillard y recibió muchos premios de ventas de Pace Setter. Mary era miembro de las Hijas Católicas de las Américas y disfrutaba viajar, incluido el viaje ocasional al Casino para retribuir. A María le sobreviven, sus hijos, Joe Paul Burgos (Susan), David Burgos (Laura), Carlos Burgos (Norma), Edward Burgos, Debbie Burgos Pfeifer (Sean). Fue bendecida con 18 nietos, 10 bisnietos. Le precedieron en la muerte su esposo, José G. Burgos; 3 hermanos, José Marín, Leonardo Córdova, Alfredo Carrizales; hermana, Carmen Vega; y madre, Lazara Posada Martínez. Una Misa Funeral se llevará a cabo a las 2 p.m., Our Lady of Victory Cathedral el viernes 26 de junio de 2020, bajo el cuidado de Rosewood Funeral Chapel, Victoria, TX, (361) 573 4546. Visite www.rosewoodfuneralchapel.com. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 6:53 pm.