MARÍA LUISA CAMERO María Luisa Camero, amada hija del Altísimo Dios, esposa marine dedicada, voluntaria comunitaria, madre amorosa y Mima murió inesperadamente el 13 de junio de 2020 a la edad de 65 años. María nació en Brownsville, Texas, el 21 de marzo de 1955. Graduada de BHS en 1973 y de La. Tech. College en 1997 con un título en contabilidad. El trabajo de su vida fue compartir el amor de Dios con los demás, dar su tiempo y talento a muchos, alimentar y proporcionar paquetes de cuidado a las personas sin hogar. María vivió en Nueva Orleans, Luisiana, durante 20 años, donde asistió a los bailes de Marine Corp, encontró su iglesia local en la Iglesia de Vida Abundante en Harvey, Luisiana, luego se mudó a Katy Texas durante 14 años y regresó a Brownsville en 2019. A María le sobreviven su esposo MSgt. USMC Ret. John Camero, sus hijos y sus nietos. Hijo, Daryl Camero, esposa Zelina, nietos, Imani, Nikolas, Solomon, Liani, hijo, Brian Camero, esposa Tina, nietos Terri, Christian, Ava, hija Jennifer Camero, esposo Juan González nietos, Kaylie, Celeste, Alexis, Elijah. Hermanos y hermanas, Brigidio Chávez (Linda), Oralia Rodríguez, Joe Chávez (Virginia), Alvaro Chávez (Lupe), Ana Ortiz, Rey Chávez (Lisa), Lilly Diaz (Robert). Precedida por sus padres Efigenio y Teresa Chávez, hermana Tina Díaz, cuñado, José “Pepe” Díaz, cuñado Plácido “Willie” Rodríguez, suegra Amparo Camero. La visita se llevará a cabo el jueves 18 de junio de 2020 de 1:00 p.m. a 10:00 p.m. en Funeraria del Angel Buena Vista. El servicio de capilla será el viernes 19 de junio de 2020 a las 11:00 a.m. en Funeraria Del Angel Buena Vista seguido de un entierro en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria Del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX., (956) 541-5400, Dignity Memorial Provider. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 1:06 pm.