1959-2020 LA FERIA, TX. — María Levrier Díaz, nacida el 5 de julio de 1959, de 60 años, falleció pacíficamente mientras dormía en el Centro Médico Baylor St. Luke en Houston, TX, el martes 21 de enero de 2020. María era una amorosa y devota esposa, madre, abuela, hermana, tía y amiga. Será recordada por mimar a sus nietos, su amor por las rosas y lo más importante por estar cerca de su familia. Le encantaba viajar y vivir la vida al máximo. A María le sobreviven su amado esposo Rubén Díaz y sus 6 hijos, Debbie Elizondo (Tony), Michelle Garnica (Albert), Rubén Zambrano (Anna), Richard Zambrano (Martha), Alyssa Salazar (Jeremiah), Angélica Zambrano y 16 nietos; Jordan, Josiah, Elyssa, Iliana, Jason, A.R., Mateo, Haley, Savian, Kaydence, Olivia, Kylie, Sophia, Bradley, Jace y bebé Rubén. También le sobreviven 7 hermanos; Olga Levrier (+ Eleodoro Levrier Jr.) de Huron, California, Lupe Levrier (Darlene) de Dixon, California, Roberto T. Levrier (Oralia), Eva Levrier (+ Luis Levrier), Francisco Levrier (María), Otilia Levrier, Andrés Levrier de Austin, Texas, Mary Jane Levrier (Robert Garza) de Angleton, Texas, Juan Levrier (Belia) y George Levrier (Enedelia). Le precedieron en la muerte sus padres Eleodoro y Paula Levrier, hermano Eleodoro Levrier Jr., hermano Luis Levrier y sobrino Joe David Levrier. La visita se llevará a cabo el viernes 24 de enero de 2020 en Heavenly Grace Funeral Home en La Feria, Texas, de las 3 p.m. a las 9 p.m. con el rosario a recitar a las 7 p.m. Los servicios fúnebres se llevarán a cabo el sábado 25 de enero de 2020 en la Iglesia St. Francis Xavier en La Feria, Texas, a las 10 a.m. Seguirá el sepelio en el Cementerio Memorial Heavenly Grace en La Feria, TX.

