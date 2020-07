Posted:

María G. Flores fue a estar con el Señor el 10 de junio de 2020. Ella nació en Mercedes, Texas, y falleció en su hogar en paz. Fue mucho tiempo residente de Brownsville y muchos la querían. María era una persona fiel y cariñosa; ella fue criada como católica toda su vida. Era una persona fuerte, admirable como madre, hermana y abuela. Toda su familia y amigos la echaremos mucho de menos. A María le preceden en la muerte su padre, Félix Gómez, madre, Dominga García, esposo, Guadalupe Flores, hija, María Ortega, hijos, Guadalupe Flores, Noel Flores y Jesús Flores, y su nieto, Manuel Flores Jr. A María le sobreviven sus hijos Manuel Flores y Felix Flores, hermana, Emma Ojeda, nietos, George Flores, Rosario Flores, David Gutiérrez, Feliciano Flores, Ane Ortega, Rodolfo Ortega, Noel Flores y Noemí Flores, bisnietos, sobrinas y sobrinos. La visita se llevará a cabo el 13 de junio de 2020 desde las 11 a.m. a 7:30 p.m. en el Delta Funeral Directors. A solicitud de la familia le seguirá la incineración. Los arreglos funerarios están bajo la dirección de Delta Funeral Directors, family owned and operated, (956) 542-2222.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 12:22 pm.