Corpus Christi - María del Rosario “Rosie” Vourcos, de 94 años, falleció el lunes 22 de junio de 2020 en el Centro de Salud y Rehabilitación Cimarron Place en Corpus Christi, Texas. Ella nació en 1926 en Texas, hijo de Sandalio Treviño y María del Carmen Treviño.

Después de graduarse de Brownsville High School, trabajó en varios bancos en Brownsville, Texas y más tarde en McAllen, Texas. Se retiró del Frost Bank en 1988. Fue feligresa de la Iglesia Católica Our Lady of Sorrows en McAllen, Texas.

Rosie se casó con Michael Vourcos el 8 de octubre de 1951 en Brownsville, Texas. A ella le precedieron en la muerte su esposo, los hermanos Manuel Treviño y Alfonso Treviño, y una hermana, María Teresa Treviño Garza. Le sobreviven tres hijos, Cynthia (Jeff) Dunham de Houston, Texas; Michael (Yvonne) Vourcos, Jr. y Victor (Kathy) Vourcos de Corpus Christi, Texas; 5 nietos, 2 bisnietos, sobrinas y sobrinos.

Los arreglos están siendo dirigidos por Kreidler Funeral Home en McAllen, Texas. La visita y el rosario serán de 6 a 8 pm el jueves 25 de junio en Kreidler Funeral Home. Una misa fúnebre se llevará a cabo a las 10 am el viernes 26 de junio en la Iglesia Católica Our Lady of Sorrows en McAllen, Texas. La sepultura seguirá en el cementerio de Buena Vista Burial Park en Brownsville a las 2 pm.