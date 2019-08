Posted:

María del Carmen Nerio entró en descanso eterno el martes 20 de agosto de 2019 en el Valley Baptist Medical Center en Harlingen, Texas. A Carmen le precedieron en la muerte su padre Rafael Cruz, su madre María López, su esposo Ernesto A. Nerio, su hija Flavia Cardoso, hermanas Gerturdes Martínez y Fermina Vera, hermanos Damián Cruz, Ramón Cruz y Adrián Ramírez. Deja para apreciar su memoria a sus hijos; Adelaida Rey (Héctor Rey), Ernesto Nerio (Sara Nerio), Mike López (Martha López). Numerosos nietos (21), bisnietos y tataranietos. Los portadores de féretro serán; Andy Nerio, Fernando Nerio, Miguel M. López, Jaime López, Eddie López, Ernesto Nerio Jr. y Jaime Garza Jr. Era una persona a la que le encantaba estar afuera con las plantas y sus mascotas. Carmen era una dama de gran sabiduría y carácter. Será recordada con gran amor por su familia. La visita será el jueves 22 de agosto de 2019 a las 12 p.m. con un rosario a las 7 p.m. y continuará la visita durante la noche en Del Angel Funeral Home. La misa funeral se llevará a cabo el viernes 23 de agosto de 2019 en Lady of Good Counsel a las 10 a.m. siguiendo con los servicios de entierro en San Pedro Cemetery. Los arreglos funerales se han confiado al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX. (956) 541-5400 Dignity Memorial Provider.

