Posted:

BROWNSVILLE, TX — María Blanca Cisneros falleció el lunes 29 de junio de 2020. Las visitas se realizarón el viernes 3 de julio de 2020 de 11 a.m. a 10 p.m. con un rosario a las 7 p.m. en la Funeraria del Angel Rose Lawn. Un servicio de capilla se llevará a cabo a las 9 a.m. del sábado 4 de julio de 2020 en Funeraria del Angel Rose Lawn, seguido del entierro en Rose Lawn Memorial Garden Cemetery, ubicado en 4464 Port Isabel Rd. Brownsville, TX. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 7:34 pm.