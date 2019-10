Posted:

BROWNSVILLE. Linda Marie Petershills partió para estar con el Señor el martes 8 de octubre de 2019 a la edad de ochenta y cuatro años. Ella nació en Kalamazoo, Michigan, el 13 de enero de 1935. Linda era una ávida golfista y miembro de VICC desde hace mucho tiempo en Brownsville, así como miembro del coro de la Primera Iglesia Metodista Unida. También le encantaba jugar bridge. Era la menor de ocho hermanos que la precedieron en la muerte, junto con su madre y su padre. También la precedieron en la muerte su esposo, Dale Hills, y su hijo, Edward Zuhl. Le sobreviven dos hijos, Cynthia (Larry) Sanders de Merriam, KS y Susan (James) Bryant de Libertyville, IL; y cuatro nietos Luke Sanders de Overland Park, KS, Lindsey (Drew) Harrison de Austin, TX, Amber Bryant de Boston, MA y Christopher Bryant de Chicago, IL. Un servicio de Celebración de la Vida se llevará a cabo en la Primera Iglesia Metodista Unida mañana, lunes 21 de octubre de 2019 a las once de la mañana. En lugar de flores, envíe donaciones al Primer Ministerio de Música de la Iglesia Metodista Unida. Los recuerdos de Linda se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerarios personalizados se han confiado al cuidado de la funeraria DarlingMouser en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 5467111. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, October 21, 2019 4:38 pm.