Posted:

BROWNSVILLE — Linda (Lewis) Rivera, residente de toda la vida de Brownsville, e hija del juez Harry Lewis y Jean Lewis de Brownsville, falleció en paz el miércoles 19 de febrero de 2020. Ella murió después de sufrir problemas de salud en el mismo hospital donde nació hace 66 años en 1953. Linda recibió una Licenciatura en Ciencias de Pan American College en Brownsville. Ella fue maestra en Brownsville ISD desde 1984, trabajando en la Escuela Intermedia Oliveira con estudiantes con necesidades especiales. Con fluidez en español, Linda enseñó hasta su jubilación en 2009. Linda era una insaciable y fanática de la música disco de 1980 y le encantaba bailar. Le sobreviven su hermana Leslie (Lewis) Scibienski de Lake McQueeney, Texas y su hermano Don Lewis de Austin, Texas. Linda deja muchos especiales y amados amigos en Brownsville, incluido su querido amigo y compañero durante más de 30 años, Herberto “Herb” Rivera. Se llevará a cabo una misa de recuerdo en honor de Linda enSt. Mary’s Catholic Church el sábado 22 de febrero a las 5:30 p.m. y el domingo 23 de febrero a las 9 a.m. Los servicios están bajo la dirección de Sunset Memorial Funeral Home. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, February 24, 2020 6:33 pm.