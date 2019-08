Posted:

RANCHO VIEJO — LAWRENCE A. “LARRY” VICTOR falleció el miércoles 14 de agosto de 2019 en Brownsville, Texas, a la edad de ochenta y seis años. Nació de sus padres, Boris y Sonia Kotok Victor, el 16 de junio de 1933 en Worcester, Massachusetts. Lawrence era un esposo, padre, abuelo, bisabuelo y hermano muy orgulloso, generoso y amoroso. Como modelo a seguir para otros, fue un exitoso empresario y hombre de negocios. En su tiempo libre, Lawrence disfrutaba jugando al golf y luego viajaba al extranjero con el amor de su vida, Lynn, a la República Checa, Austria, Grecia, Hungría, Israel, Portugal y España, por nombrar algunos. Su familia, amigos y todos aquellos afortunados lo extrañarán muchísimo. Su devota y amorosa esposa de casi sesenta y cinco años, Lynn K. Victor, lo precedió en la muerte el 6 de mayo de 2019. También antes de la muerte de Lawrence están sus padres, Boris y Sonia Victor; y su hermana, Cecile Rodbart y su esposo, Morris Rodbart. Sus hijos, de quienes estaban muy orgullosos Richard Victor (Laureen), David Victor (Barbara) y Elizabeth Elsby (David); cuñado, Edward Knaster (Sandi); nueve nietos y cinco bisnietos, junto con su sobrino, Robert “Bobby” Rodbart (Tova) con quien estaba muy cerca, todos le sobreviven. Un servicio junto a la tumba se llevará a cabo en el Cementerio Hebreo de Brownsville hoy, domingo 18 de agosto de 2019 a las cuatro de la tarde. Los recuerdos de Lawrence se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerarios personalizados se han sido confiados al cuidado de la funeraria Darling Mouser en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 5467111. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, August 19, 2019 12:36 pm.