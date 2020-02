Posted:

Judy Plata entró en eterno descanso el domingo 9 de febrero de 2020 en Brownsville, Texas. Judy es precedida en la muerte por su padre Andrés Plata, madre Petra Plata, 2 hermanas: Polly Ledezma y María Elena Plata. Deja para atesorar su memoria a su cuñado Alfredo Ledezma Sr. (Polly Ledezma fallecido), 2 sobrinas: Laura (Richard) Harse y María Elena Stansbury, 3 sobrinos: Alfredo Ledezma Jr., Antonio Espinoza y Humberto Espinoza. La visita comenzará el viernes 14 de febrero de 2020 de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. con un rosario a las 6:00 p.m. en la Funeraria del Angel Buena Vista. El servicio conmemorativo sera el sábado 15 de febrero de 2020 a la 1:00 p.m. en la Iglesia Católica Santa María. En lugar de flores, se pueden hacer donaciones a la Iglesia Católica Santa María. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, Texas. (956) 541-5400 Dignity Memorial Provider.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, February 12, 2020 3:45 pm.