HARLINGEN — Judith “Judy” Ann McBride de Harlingen, TX murió a la edad de 70 años el 6 de agosto de 2019 rodeada de su familia. Nació el 12 de noviembre de 1948 en Fort Worth, TX de Ret. Col. Milton C. y May Belle Green. Judy, su hermano, Tom, y sus padres vivieron en muchos lugares desde Alaska hasta Alemania mientras que su padre servía en las Fuerza Aérea de los Estados Unidos antes de establecerse en Arlington, VA. Ella asistió a la Universidad Southern Methodist en Dallas antes de transferirse y graduarse de la Universidad de Texas en Austin en 1970 donde estudió matemáticas y ciencias de la computación. También obtuvo una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Texas en Brownsville en 2001. Se casó con William “Bill” Andrew McBride, Jr. el 26 de octubre de 1974 en Houston, TX. Su amor por el otro fue tan fuerte, que solo 6 semanas después de conocerse se casaron. Sus 44 años de matrimonio estuvo lleno de amor y risas. Judy y Bill se mudaron a Harlingen, TX en 1975 y luego tuvieron tres hermosas hijas. A Judy le encantaba quedarse en casa con ellas cuando eran jóvenes. Más tarde enseñó matemáticas en varias escuelas intermedias antes de unirse a la facultad de la Academia de Tecnología Médica del Sur de Texas, donde enseñó hasta que se jubiló. Los hijos y nietos de Judy fueron el orgullo y la alegría de su vida. Cocinar una comida gourmet para su familia fue uno de sus grandes placeres. A Judy le encantaba aprender y era una ávida lectora. La vamos a extrañar mucho. A Judy le sobreviven su esposo, Bill; sus hijas, Erin M. Hodgson (Mark) de San Antonio, TX, Molly R. McBride de Austin, TX, and Sara E. Bowman (Nick) de Atlanta, GA; y sus tres nietos Ella, Cameron, y Luke Hodgson de San Antonio, TX. A ella le sobreviven también su hermano Thomas M. Green (Linda) de Bluffton, SC, así como sobrinos, sobrinas y primos. Le preceden en la muerte sus padres, Milton y May Belle Green. Los servicios serán el miércoles 14 de agosto de 2019 a las 2 p.m First United Methodist Church, Harlingen. Seguidamente de una recepción en la iglesia, el entierro privado será en Mont Meta Memorial Park. Podrá efectuarse contribuciones al memorial a First United Methodist Church, 321 E. Harrison, Harlingen, TX 78550 o Marbridge Foundation, 2310 Bliss Spillar Rd, Manchaca, TX 78652. Usted está invitado a firmar el libro de visitas o dejar una memoria en www.buckashcraft.com. Los arreglos son con Buck Ashcraft Funeral Home. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

