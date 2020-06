Posted:

Juanita O. Villarreal entró en paz a la gloria de la vida eterna el jueves 14 de mayo de 2020 en su casa en Los Fresnos, TX. Le preceden en la muerte su esposo de 66 años, Ponciano Villarreal. Le sobreviven sus amados hijos: Gloria (Sam) Cárdenas, Ponciano (Pat) Villarreal, Mary (Carlos) Herrera, Olivia (Leo) Treviño y Berta (Hilario) Maldonado. Además, le sobreviven muchos nietos, bisnietos y un tataranieto. Queremos agradecer a sus cuidadores, Lupita Hinojosa y Rosa Cervantes, por pasar incontables horas cuidando tan excelentemente de nuestra querida madre. El amor que le mostrasteis a nuestra madre nunca será olvidado. La visita comenzará el lunes 18 de mayo de 2020 a partir de la 1 p.m. a las 9 p.m. con un servicio funerario a las 7 p.m. en la Funeraria Del Angel Buena Vista. El servicio de capilla será el martes 19 de mayo de 2020 a las 10 a.m. en la Funeraria Del Angel Buena Vista seguido del sepelio a la 1 p.m en el Rio Grande Veter­ans Cemetery, 2520 In­spiration Road, Mission Texas. Los arreglos funerarios han sido confiados al cuidado de la Funeraria Del Angel Buena Vista, 125 McDavitt., Browns­ville, TX., (956) 541 5400, Dignity Memorial Provider. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, June 9, 2020 11:37 am.