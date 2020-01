Juan Ramón Puente entró al descanso eterno, rodeado de su amada familia el martes 3 de diciembre de 2019 en Brownsville, Texas.

A Juan le precedieron en la muerte su padre Julio Puente y su hermano Joaquín Puente.Quedan para atesorar su memoria su esposa Jacqueline R. Puente, hijo Juan Ramón Puente Jr., hija Vanessa Puente, madre Apolonia V. Puente, hermanos: Graciela P. (Sal) Ramírez, Laura (José) Cervantes, Rodolfo Puente, y Anna Lydia (José) Puente. Numerosos sobrinos, sobrinas, familiares y amigos.

Sirviendo como portadores del féretro son Juan Ramón Puente Jr., Rodolfo Puente, Javier Rodríguez, Jesús Rodríguez Jr., David Rodríguez, Simón Rodríguez, David Jacinto, y Alexis Ibarra. Los portadores honorarios son Salvador Ramírez, Ramón López, y Frank Garza.

El funeral será el jueves, 5 de diciembre de 2019 de 2019 de 11:30 a.m. to 10 p.m. con un rosario a las 7 p.m. en Funeraria del Angel Buena Vista. La Misa será el viernes 6 de diciembre a las 10 a.m. en St. Luke Catholic Church seguido por un servicio de sepelio en Buena Vista Burial Park.

Los arreglos funerales han sido confiados bajo el cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX. (956) 541-5400 Dignity Memorial Provider.