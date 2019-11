BROWNSVILLE — Joseph Garza falleció el martes 12 de noviembre de 2019 en el Valley Baptist Medical Center de Brownsville rodeado de su amada familia.

Le preceden en la muerte sus abuelos maternos Larry J. Duval, Mary Grace González Duval y Nora “Grandma” González Pompa; abuelos paternos Conrado Garza y Cecilia Garza. Joseph había estado luchando valientemente durante los últimos cinco años contra el ELA (Esclerosis lateral amitriófica) Lou Gehrig.

Joseph tenía un amor profundo por su familia y apreciaba el tiempo que pasaban juntos. Él disfrutó especialmente jugando con sus hermanos, primos, familiares y fiestas de baile con sus tías a todas horas de la noche. Tocó la vida de muchos a través de su sonrisa, abrazos cariñosos y actitud positiva. Joseph fue un luchador y luchó duro hasta el final. Él siempre será nuestro superhéroe y brillará en nuestros corazones para siempre. Es hora de que vueles superhéroe Joseph y te regocijes en los cielos. Te echaremos de menos, dulce muchacho.

Quedan para atesorar su memoria sus padres Lorrie Duval Garza and Gerardo Garza; su hermano gemelo, Justin Garza; hermanos Gerardo Garza Jr., Jacob Garza y hermana Lauren Alyssa Garza; tía materna Leslie Duval; tía abuela Aurora “Abuela” de la Garza, Obdelia Leal; tío abuelo Mariano González; “Súper tías” Martha de la Garza, Aurora de la Garza, Michelle Pompa Fernández junto a numerosos Súper tías, tíos y primos”; tíos paternos Conrado, Manuel, Rubén, Jaime, Héctor y Alejandro Garza; tía Francis Berrones.

Una celebración de la Vida se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre de 2019 de 5 a 9 p.m. La visita será el viernes 15 de noviembre de 2019 de 1 a 9 p.m. con la recitación del Santo Rosario a las 7 p.m. en Sunset Memorial Funeral Home & Crematory. 657 Springmart Blvd., Brownsville.

La misa fúnebre se llevará a cabo el sábado 16 de noviembre de 2019 a las 10:30 a.m. en la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe. El sepelio seguirá a las 11:30 a.m.en Buena Vista Burial Park.

Los portadores del féretro serán Justin Garza, Gerardo Garza Jr., Lalo Escovar Jr, Diego Escovar, Damian Cisneros, Sebastián San Miguel, Lorenzo Álvarez, David Garza, Jacob Garza, Lauren Alyssa Garza, Jesenia Escovar, Gaby San Miguel y Laisha Garza. Portadores de honor honorarios Dr. Asim Zamir, Eddie Pena, Gabriel Chamberlin, Jennifer Gonzales, Melissa Castro, Carousel Paramedics, Ricky Gonzalez, Terry Read y Nicki Garza.

Un agradecimiento especial al Dr. Asim Zamir y a todo su maravilloso personal en Brownsville Children’s Clinic, Dr. Javier Jover, Texas Children’s Hospital Brownsville EMS, Valley Baptist Medical Center, todos en All About Kids Home Health DME, BISD, Leal Brothers Custom Paints, Diócesis de Brownsville DME, BISD, Leal Brothers Custom Paints, Our Lady of Guadalupe, el comisario del precinto 2 Abel Gómez, Jr., y Sunset Memorial Funeral Home.

A los ciudadanos de Brownsville y a todas las personas que aceptaron el Ice Bucket Challenge y nos apoyaron durante el viaje de Joseph, ¡Gracias!.